Вторник, 18 Сентября 2018 года
14:03:19 МСК

Названо число должников в Москве, которых ограничили в спецправах

Общество

«Взыскано (с должников) свыше 384 млн рублей»

Названо число должников в Москве, которых ограничили в спецправах
Томас Хосмер Шеперд. Должник в тюрьме. Первая половина XIX века

Москва, 18 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Почти 20 тыс. жителей Москвы были ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов по различным категориям исполнительных производств. Об этом сообщили в пресс — службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по столице.

В ведомстве уточнили, что ограничены в праве управления транспортными средствами на начало сентября 2018 г. были более 19,6 тыс. жителей столицы. Из них более 14,3 тыс. постановлений были вынесены в отношении должников по алиментным обязательствам.

«Взыскано (с должников) свыше 384 млн рублей, по алиментным обязательствам задолженность была погашена на общую сумму в размере более 283 млн рублей», — говорится в сообщении.

Читайте также: Названо число безнадежных должников в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность судебных приставов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить