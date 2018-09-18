В Брянской области построят Дворец единоборств за 2 млрд рублей

Брянск, , 12:45 — REGNUM В Брянской области планируют построить Дворец единоборств, в котором спортсмены смогут заниматься самбо, дзюдо и спортивной борьбой — самыми популярными в регионе видами спорта. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба правительства региона. Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей.

Вопрос строительства Дворца единоборств во время встречи 11 сентября обсудили губернатор Александр Богомаз и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По данным пресс-службы, сейчас уже готова проектно-сметная документация. Также чиновники получили положительное заключение государственной экспертизы.

«По итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и губернатора Брянской области Александра Богомаза соответствующим министерствам и ведомствам даны поручения о проработке вопроса», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году на строительство спортивных объектов в регионе потратят около 542 млн рублей. До конца года брянские власти планируют ввести в эксплуатацию семь спортивных объектов, строительство которых было начато от пяти до десяти лет назад. Кроме того, в 2019 году в Брянске должна быть завершена реконструкция стадиона «Десна».

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