Вторник, 18 Сентября 2018 года
14:01:46 МСК

Бурятия: отопительный сезон начался в 12 районах и двух городах

Общество

В остальные муниципалитеты тепло придёт до 30 сентября

Бурятия: отопительный сезон начался в 12 районах и двух городах
Josh Wedin
Батарея отопления

Улан-Удэ, 18 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  В городе Улан-Удэ и 13 муниципальных образованиях Бурятии стартовал отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, руководители муниципальных образований республики 18 сентября доложили главе Бурятии Алексею Цыденову о готовности к отопительному сезону 2018−2019 годов.

К 17 сентября тепло пришло в 12 районов Бурятии (Баргузинский, Хоринский, Баунтовский, Окинский, Бичурский, Еравнинском, Мухоршибирский, Курумканский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Муйский, Северобайкальский), а также в города Северобайкальск и Улан-Удэ. В остальные муниципалитеты тепло придёт до 30 сентября.

По словам министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николая Рузавина, подключение объектов и регулировка параметров подачи теплоносителя занимает до 10 дней.

«На сегодня запас угля для начала отопительного сезона сформирован во всех муниципальных образованиях республики», — заверил министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным властей Бурятии, в целом на подготовку к отопительному сезону в регионе выделено около 1,2 млрд рублей.

В Улан-Удэ к централизованному отоплению подключены 2219 домов, протяженность сетей теплоснабжения — более 400 км. Заполнение сетей началось 17 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Бурятии стартовал отопительный сезон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить