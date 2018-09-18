В Италии появилась первая школа, «свободная от смартфонов»

Пьяченца, Италия, , 12:36 — REGNUM Лицей Сан Бенедетто в Пьяченце стал первым образовательным учреждением в стране, где учащимся запрещено использовать мобильные телефоны, сообщает Agenzia Italia во вторник, 18 сентября.

На время занятий смартфоны прячутся в специальные «карманы»: разработанная и уже внедренная в США технология позволяет школьникам держать телефоны при себе, но не дает их использовать.

Обозреватели издания отмечают, что нововведение не вызвало никаких протестов ни со стороны самих лицеистов, ни со стороны их родителей.

Руководители школы подчеркивают, что их цель — стимулировать «взаимодействие с реальностью», которого подчас не хватает современным молодым людям.