Вторник, 18 Сентября 2018 года
13:56:28 МСК

В Италии появилась первая школа, «свободная от смартфонов»

Общество

Учащиеся не выражают ни малейшего недовольства

Пьяченца, Италия, 18 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  Лицей Сан Бенедетто в Пьяченце стал первым образовательным учреждением в стране, где учащимся запрещено использовать мобильные телефоны, сообщает Agenzia Italia во вторник, 18 сентября.

На время занятий смартфоны прячутся в специальные «карманы»: разработанная и уже внедренная в США технология позволяет школьникам держать телефоны при себе, но не дает их использовать.

Обозреватели издания отмечают, что нововведение не вызвало никаких протестов ни со стороны самих лицеистов, ни со стороны их родителей.

Руководители школы подчеркивают, что их цель — стимулировать «взаимодействие с реальностью», которого подчас не хватает современным молодым людям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить