Итальянский священник похищен исламскими экстремистами в Нигере

Рим, , 12:28 — REGNUM Итальянский священник Пьерлуиджи Маккалли похищен в Нигере, предположительно — исламскими экстремистами, сообщает Fides во вторник, 18 сентября.

Священник был сотрудником католического Общества африканских миссий. Похищение произошло в ночь с 17 на 18 сентября. По словам миссионеров, в последний месяц ситуация в регионе стала небезопасной из-за проникновения туда террористов из Мали и Буркина-Фасо.

Пьерлуиджи Маккалли занимался не только евангелизацией, но и гуманитарными проектами, в частности развитием местных школ, отмечает агентство. Именно с этими проектами, предположительно, и связано недовольство со стороны экстремистов.

В этой части Нигера люди живут в нищете, большинство из них неграмотны, почти полностью отсутствует инфраструктура, не работает мобильная связь, отмечают обозреватели агентства со ссылкой на данные Ватикана.