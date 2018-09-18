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В Ингушетии сократят численность чиновников

Общество

Оптимизация структуры правительства должна привести к сокращению бюджетных расходов

Магас, 18 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  В Ингушетии проводится оптимизация органов власти. Реорганизованы уже ряд министерств и ведомств. Как пояснили в правительстве региона, эти мероприятия необходимы для сокращения бюджетных расходов.

При оптимизации подвергнется сокращению и штатная численность государственных и муниципальных служащих. При этом, как отметил заместитель председателя правительства Мусса Горчханов, все сотрудники, которых сократят, должны быть в обязательном порядке трудоустроены в подведомственные и другие учреждения.

«Модернизация коснулась ряда министерств и ведомств республики. И сейчас наша задача оказать работникам содействие в трудоустройстве в подведомственных учреждениях органов власти», — приводит слова Горчханова пресс-служба правительства Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку правительство после вступления в должность 9 сентября. После этого началось новое формирование его состава. Были внесены изменения в структуру правительства.

Ряд ведомств, управлений и комитетов были реорганизованы и объединены в одно министерство. Минэкономразвития преобразовано в министерство экономики, промышленности и торговли. Ветеринарное управление присоединено к минсельхозу. Комитет по туризму вошел в структуру минкульта, а комитет по делам молодежи в министерство образования.

Претерпели изменения также комитет по экологии и природным ресурсам, комитет по лесному хозяйству и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики, региональная энергетическая комиссия и Гостехнадзор.

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Изменения в структурах власти субъектов РФ
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