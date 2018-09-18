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Арестован мэр итальянского города, получивший 100% голосов на выборах

Общество

Энцо Де Сантиса обвиняют в коррупции

Рим, 18 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов арестовали Энцо Де Сантиса, мэра римского пригорода Понцано Романо, сообщает Il Messaggero во вторник, 18 сентября.

Правоохранители обвиняют Де Сантиса и двух его предполагаемых подельников (бывших сотрудников мэрии) в получении 750 тыс. евро взяток от застройщиков за выдачу разрешений на строительство.

Мэр Понцано Романо известен тем, что получил на выборах поддержку 100% избирателей — за него проголосовали все 564 пришедших на участки гражданина.

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Политическая жизнь Италии
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