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Астраханские следователи проверяют отказ в жилье женщине-инвалиду

Общество

Дом 53-летней женщины признан непригодным для проживания

Астрахань, 18 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  В Астраханской области начата проверка после телесюжета о женщине-инвалиде, которая на протяжении нескольких лет не может получить новое жилье взамен аварийного. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Жительница поселка Бирючья Коса в Лиманском районе является инвалидом детства. Дом 53-летней женщины признан непригодным для проживания. Суд постановил выделить тяжелобольной женщине качественное жилье, однако районная администрация это требование не исполнила.

При этом местные власти ссылаются на отсутствие жилого фонда и длинную очередь из нуждающихся в жилье. Историю женщины рассказали 17 сентября журналисты одного из федеральных телеканалов.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года руководитель одного из предприятий в Астраханской области был пойман на хищении средств, выделенных для трудоустройства инвалидов. Себе в карман мужчина положил более 62,4 тыс. рублей.

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Проблемы инвалидов
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