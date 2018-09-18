В Москве стартует масштабная реконструкция: теперь на Яузе — фоторепортаж

Москва, , 22:59 — REGNUM В Москве стартует новый масштабный проект строительства и реконструкции улиц, в ходе его реализации будет построен пешеходный мост протяжённостью 0,63 км через реку Яузу на северо-востоке столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры 18 сентября. Как заявила глава ведомства Юлианна Княжевская, проект предусматривает строительство и ремонт свыше 5 км улично-дорожной сети, расположенных в районах Алексеевский и Ростокино.

«Ширина сооружения порядка шести метров. Подходы к мосту благоустроят и оборудуют современную пешеходную зону», — отметила Княжевская.

Так, транспортно-планировочным решением предусматривается реконструкция улиц Бажова, Новоалексеевской, Маломосковской и 1-й Мытищинской, также Рижского проезда и 1-го Рижского переулка. Кроме того, планируется соединение улицы Ярославской и 3-й Мытищинской ул. на участке от Маломосковской до Новоалексеевской улицы.

«Реконструкция улицы Бажова позволит улучшить транспортную и пешую доступность жителей районов к станции «Ростокино» Московского центрального кольца (МЦК). Проезжую часть решено продлить до Малого кольца Московской железной дороги», — сообщила Княжевская.

Кроме того, будет расширена до двух полос движения в каждом направлении проезжая часть улиц Староалексеевской и Маломосковской, а также Рижского проезда. В целях безопасности движения здесь установят светофоры и проложат тротуары. На Новоалексеевской улице будут обустроены остановки для пассажирского транспорта.

Отметим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков, вопрос благоустройства центральных улиц в Москве необходимо провести через открытые обсуждения с жителями столицы, хотя мэрия, как правило, отказывается от публичных слушаний в пользу электронных опросов.

«Москомархитектура как орган правительства Москвы собирается массово и комплексно преобразовывать районы. Как таковых ещё не было предпроектных предложений, они только появляются, но сама инициатива правительства Москвы вызвала определенное недовольство жителей, есть отклики в соцсетях. Если есть негативная реакция, то даже принимая во внимание позицию правительства, что всем не угодишь, нужно более детально обсуждать вопросы благоустройства методом публичных слушаний, а не через электронное голосование на «Активном гражданине», — подчеркнул Новичков.

Он напомнил, что при реализации программы «Моя улица» главной ошибкой московских властей было полное отсутствие диалога с жителями.

Добавим, корреспондент ИА REGNUM, побывав на месте будущей реконструкции, отметил, что в целом местные улицы в вольно хорошем состоянии, территория ухожена, на асфальте нет следов повреждения или ям. О неудовлетворительном состоянии можно говорить лишь в отношении 1-го Рижского переулка.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявление московских властей о завершении реконструкции Рублевского шоссе, на официальном сайте мэра и правительства Москвы указано, что ремонт там начался вновь, в ходе него проведут замену бордюров и асфальта, нанесут новую дорожную разметку.

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