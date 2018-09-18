На грани кризиса: Москва и область лидируют по числу наркозависимых жителей

Москва, , 13:26 — REGNUM Ситуацию с употреблению наркотических средств в Москве и Московской области можно оценить как «предкризисную» или «напряженную». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат юридической компании «Глазунов и Семенов» Светлана Глазунова. Она отметила, что данные регионы РФ стабильно занимают одни из лидирующих мест по распространению и употреблению наркотиков, что обусловлено финансовой обеспеченностью данных районов, большой концентрацией мигрантов и благоприятной демографической ситуацией.

Напомним, 17 сентября в городском округе Подольск был задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт синтетического наркотика. У мужчины изъяли свыше 21 кг запрещенных веществ.

По словам адвоката, такое количество изъятых наркотических средств нельзя назвать рекордным: Москва и Московская область часто фигурируют в новостных лентах с подобными сообщениями, в частности, в середине лета в Подмосковье сотрудниками ФСБ из подпольной нарколаборатории было изъято практически 80 кг синтетических наркотиков.

«Если говорить о статистике в Московской области, то больше всего наркозависимых зафиксировано в следующих районах: это Ногинский, Орехово-Зуевский и Серпуховский районы, а также Жуковский и Мытищи.

Что касается самих наркотических средств, то анализ структуры наркотиков показывает, что первое место по популярности занимают каннабиноиды — около 37%, второе месту уверенно удерживают синтетические наркотические средства — 30%, остальная часть приходится на опиоиды — 24%», — сообщила Глазунова.

Она отметила, что согласно официальному заявлению президента России Владимира Путина, наркотики употребляют около 7,5 млн жителей, что соответствует 5% населения РФ. При этом регулярное употребление отмечено у 2 млн жителей, остальные 5 млн разово употребляют наркотические вещества и не имеют зависимости.

«Основные нормы, касающиеся запрета распространения и сбыта наркотических средств, сосредоточены в УК РФ, редакция данных норм не менялась уже достаточно давно. При этом в сети интернет и среди специалистов активно обсуждается вопрос с декриминализацией некоторых частей УК РФ, касающихся оборота наркотических средств в небольших объемах. Популярность данной темы вызвана статистикой МВД, в соответствии с которой самым «популярным» оказался вес наркотиков, которого как раз хватает для возбуждения дела. Данные факты прямо влияют на количество заключенных, осужденных за незаконный оборот наркотических веществ, их доля от общего числа заключенных составляет примерно 25%», — подчеркнула Глазунова.

Она добавила, что экспертами отмечается снижение цен на наркотические вещества, а также перенос купли-продажи веществ в сеть интернет, что негативно сказывается на борьбе с данным видом преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе задержания и обысков членов организованной преступной группировки в Москве была изъята крупная партия героина.

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