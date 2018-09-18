Депутат пожаловался в прокуратуру на отсутствие аптечек в «Сапсанах»

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») обратился к Северо-Западному транспортному прокурору с жалобой на отсутствие аптечек первой помощи в высокоскоростных поездах «Сапсан». Об этом обращении ИА REGNUM проинформировала пресс-служба депутата.

В своем письме прокурору Цивилев рассказал, что 17 сентября один из петербуржцев вместе с женой отправлялся в поездку на «Сапсане». Перед посадкой в поезд женщина упала и получила порезы руки и ноги. У начальника поезда пассажиры попросили аптечку, но тот отказал, ссылаясь на некий приказ Минздрава.

Депутат просит провести проверку того, почему в поездах «Сапсан» нет аптечек первой помощи, а также наказать начальника поезда, отказавшего гражданам в предоставлении такой аптечки.

Как уточнил Алексей Цивилев, пассажиры просили эластичный бинт, перекись водорода или йод для обработки раны, но в поезде нашлись только пластырь и охлаждающие пакеты.

«Согласно Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, состав должен быть укомплектован аптечкой для оказания первой помощи. Почему из поезда дальнего следования она исчезла, непонятно», — отмечает Алексей Цивилев.

Напомним, что в настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов «Сапсан», которые перевозят, в среднем, более 15 тыс. пассажиров в сутки. В январе-июне 2018 года поездами «Сапсан» между двух столиц перевезено 2,55 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.