Вторник, 18 Сентября 2018 года
12:20:02 МСК

Депутат Рады: Порошенко хочет подчинить адвокатов власти

Общество

Предложенный украинским президентом закон лишает адвокатов независимости

Киев, 18 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  Закон президента Украины Петра Порошенко об адвокатской деятельности, внесенный на рассмотрение в парламент Украины, может лишить адвокатов независимости, заявил депутат Верховной рады от партии «Возрождение» Валерий Писаренко, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, закон в нынешней редакции не выдерживает критики, так как отменяет независимость адвокатов и подчиняет их властям. Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» сужает права и гарантии адвокатов, уверен депутат. Так, закон расширяет возможности для лишения адвокатов права на осуществления своей деятельности. Писаренко отметил, что закон «переполнен противоречиями и оценочными суждениями».

Напомним, ранее директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк заявил, что госадвокатам на Украине угрожают расправой в делах, где обвиняемый отсутствует.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить