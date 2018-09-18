Депутат Рады: Порошенко хочет подчинить адвокатов власти

Киев, , 11:43 — REGNUM Закон президента Украины Петра Порошенко об адвокатской деятельности, внесенный на рассмотрение в парламент Украины, может лишить адвокатов независимости, заявил депутат Верховной рады от партии «Возрождение» Валерий Писаренко, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, закон в нынешней редакции не выдерживает критики, так как отменяет независимость адвокатов и подчиняет их властям. Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» сужает права и гарантии адвокатов, уверен депутат. Так, закон расширяет возможности для лишения адвокатов права на осуществления своей деятельности. Писаренко отметил, что закон «переполнен противоречиями и оценочными суждениями».

Напомним, ранее директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк заявил, что госадвокатам на Украине угрожают расправой в делах, где обвиняемый отсутствует.