Вводится штраф за порчу персональной электронной карты воинского учета

Москва, , 11:40 — REGNUM За порчу персональной электронной карты воинского учета предлагается штраф. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Предлагается включить персональную электронную карту и справку взамен военного билета в перечень документов воинского учета за умышленную порчу, уничтожение или за небрежное хранение которых граждане, подлежащие воинскому учету, несут административную ответственность.

Отметим, что сейчас санкции за порчу документов воинского учета предполагает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.