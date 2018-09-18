Учёные выяснили: люди склонны недооценивать себя при знакомстве

Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Собеседники зачастую воспринимают своих новых знакомых с большей долей симпатии, чем последние сами могут себе представить. К такому выводу пришли американские ученые на основе проведённой серии из пяти опытов. Статья опубликована в журнале Psychological Science.

Читайте также: Психологи выяснили, что вызывает доверие при первой встрече

Так, команда исследователей из Йельского университета выяснила, что при первом общении у людей существует «разрыв симпатии». Он возникает из-за того, что они больше сосредоточены на собственном негативном восприятии себя. Одна из главных трудностей заключается в том, что людям трудно знать наверняка, что их собеседники действительно думают о них. Это делает людей неуверенными в себе и том впечатлении, которое они произвели на своего нового знакомого.

Однако результаты исследования, в котором приняли участие 36 человек, показали, что люди оценивают своих собеседников примерно на 0,8 балла выше, чем те думают о себе сами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные выяснили, что вызывает доверие у людей к своим новым знакомым при первой встрече. Оказалось, что это происходит неосознанно под влиянием предыдущего опыта и своих стереотипов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые выяснили основную причину семейных разводов