Прикамье атаковал энтеровирус

Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае складывается тревожная ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM За восемь месяцев 2018 года зафиксировано 141 случай, в том числе 54 случая серозного менингита. Отмечен значительный рост инфекционной заболеваемости. В теплый период года сохраняются риски заражения энтеровирусной инфекцией.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число случаев энтеровирусной инфекции выросла в 1,6 раза, а менингитов — в 2,6 раза.

В Перми за восемь месяцев 2018 года зафиксировано 102 случая энтеровирусной инфекции. На столицу Прикамья пришелся наибольший инфекционный удар. При этом большинство заболевших составили дети — почти 90%.

Эпидемиологи отметили в 2018 году более ранний сезонный эпидподъем заболеваемости. Добавим, передача инфекции осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовым, воздушно-капельным путями. Чаще всего заболевание возникает в летом и осенью. Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, синдром острого вялого паралича и другие.

В Управлении Роспотребнадзора Пермского края настоятельно рекомендуют во избежание заражения инфекцией соблюдать правила личной гигиены, в частности, держать в чистоте руки, употреблять кипяченую или бутилированную воду, купаться в бассейнах с обеззараженной водой и не заглатывать воду, не употреблять термически необработанные продукты, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки инфекционного заболевания.