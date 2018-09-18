Минобр Дагестана: по факту гибели воспитанника лагеря назначена проверка

Махачкала, , 11:27 — REGNUM В Дагестане проводится проверка по факту смерти воспитанника детского лагеря «Солнечный берег». Для выяснения обстоятельств гибели ребенка в республиканском министерстве образования и науки организована работа специально созданной комиссии, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мальчик был доставлен в больницу города Избербаша 13 сентября около 22:00. Сопровождавшие его вожатая и медсестра детского лагеря, а также охранник сообщили, что все время по дороге в больницу ребенок был в сознании, отвечал на вопросы и жаловался на головную боль.

Родные ребенка и директор лагеря, по данным минобра, были оповещены о случившемся сразу же. Родственники прибыли в больницу спустя час с небольшим, а не после того, как мальчик уже скончался, как сообщается рядом СМИ и пользователями соцсетей.

Недостоверной в минобре называют и информацию о том, что в оздоровительном учреждении около 21:00 отключался свет. По данным ведомства, отключение света было, но днем, а отбой в лагере был объявлен по расписанию.

Выводы о причинах гибели ребенка будут сделаны только после судебно-медицинской экспертизы и следственных мероприятий, считают в министерстве образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября в Дагестане скончался ребенок, отдыхавший в детском лагере «Солнечный берег» в городе Избербаше. Десятилетнему школьнику из села Морского Дахадаевского района стало плохо. Мальчика отвезли в больницу, где он скончался.

Местные СМИ и пользователи соцсетей высказывают мнение о том, что руководство лагеря и медперсонал не предприняли меры, для того чтобы спасти ребенка, и он умер в лагере, а не в больнице. Эту информацию опровергли в минздраве республики. По данным ведомства, ребенок был доставлен в ЦГБ Избербаша 13 сентября 2018 года в 22:50 в крайне тяжелом состоянии. Врачи начали реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

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