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В Оренбургской области открылся волонтерский центр «Импульс»

Общество

Инициативу создания центра поддержали в «Газпромнефти-Оренбург»

Оренбург, 18 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Созданный в оренбургском поселке Переволоцкий волонтерский центр «Импульс» позволит объединить усилия добровольческих отрядов патриотического, спортивного, культурного, социального направлений, сообщает 18 сентября пресс-служба компании «Газпромнефть-Оренбург», поддержавшей проект.

Как пояснила координатор волонтерского центра Александра Резепкина, идея создать такое объединение появилась давно, однако ранее на него не хватало средств. «В 2018 году, объявленном Годом добровольца в России, мы этот прорыв совершили благодаря программе социальных инвестиций «Родные города», — пояснила она.

В сообщении также отмечается, что молодежь районного центра много лет принимает участие в добровольческих акциях и движениях, однако ранее не существовало единой площадки, которая позволяла бы собираться и обсуждать проблемы волонтерского движения и планировать мероприятия.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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