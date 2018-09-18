Уличные акции, альтернатива «Соде», школьные поборы: сентябрь в Башкирии

Екатерина Некрасова, , 19:12 — REGNUM

Первая половина сентября в Башкирии оказалась насыщенной событиями. Выборы депутатов Госсобрания республики, прошедшие 9 сентября, и День знаний не затмили собой ни возросшую уличную активность, ни разноплановые культурные мероприятия. Новостей из области экономики было не столь много, как криминальных. Землетрясение, случившееся в ночь на 5 сентября, владело умами жителей республики недолгое время, гораздо больше их волнуют тарифы ЖКХ и сохранение памятника природы шихана Тратау.

Уличная активность и референдум по шихану

В начале сентября в Уфе резко выросла митинговая активность, все мероприятия были так или иначе связаны с пенсионной реформой и входили в «федеральную повестку».

«Похоже, быть или не быть той или иной акции в Башкирии решалось не в Уфе, а в Москве», — отмечали наблюдатели.

Автопробег и митинг коммунистов против пенсионной реформы, прошедшие в Уфе 2 сентября, по словам участников, собрали около 15 машин и несколько сотен выступающих. Акция была согласована с правительством республики.

5 сентября акцию против пенсионной реформы проводило и региональное отделении партии «Патриоты России», на митинг-концерт пришло несколько сотен человек. Ораторы выступали не только против пенсионной реформы, но и против платных парковок и увеличения тарифов ЖКХ.

«Вместо того чтобы возложить тяжесть назревшей реформы на капиталистов, правительство обрушило все на плечи простых людей, а это вызывает острое чувство несправедливости даже у лояльно настроенных к власти граждан», — отметил один из выступавших.

9 сентября около 200−300 человек под предводительством активистов из штаба Навального пытались пройти в несанкционированном уличном шествии, 15 человек были задержаны.

В Центризбирком Башкирии направлена заявка на проведение референдума о статусе горы-шихана Тратау, расположенной в Ишимбайском районе республики. Инициатором проведения референдума является группа из 21 человека. Общественники предлагают вынести на голосование вопрос:

«Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного памятника природы гора Торатау, расположенного на территории муниципального района Ишимбайский район РБ?».

Экономика: и снова об инвестициях

Политическая составляющая присутствовала и в новостях экономики. По мнению отдельных экспертов, важным для республики событием стало подписание в рамках IV Восточного экономического форума соглашения об инвестиционных намерениях на сумму капвложений 36 млрд рублей.

Премьер-министр РБ Рустэм Марданов и министр экономического развития РБ Сергей Новиков провели встречу с финансовым директором группы компаний «ТАУ» Анастасией Афанасьевой и руководителем проекта ООО «ТАУРУС» Олегом Васильевым по строительству современного высокоэффективного завода по производству кальцинированной соды мощностью 1 млн тонн в год со стадии Greenfield на территории Стерлитамакского района. Социальный эффект выражается в создании 700 новых рабочих мест. В августе 2018 года проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Примечательно, что предприятие планируют запустить в 2022 году на базе Гумеровского месторождения известняков, которое предлагалось в качестве нового, альтернативного шихану Тратау, источника сырья для производства соды «Башкирской содовой компанией (БСК)».

«Однако не стоит переоценивать факт подписания соглашения о намерениях. От заключения соглашения до ввода предприятия в строй дистанция слишком велика, и не всем она по плечу. К тому же мощности предполагаемого завода уступают мощностям БСК», — не разделяют энтузиазма скептики.

«Это еще не полная победа в деле спасения Тратау, но уже шаг к ней», — сдержанно радуются противники промышленной разработки шиханов.

К другим заметным новостям следует отнести планы «Газпрома» инвестировать в проекты на территории Башкирии 70 млрд рублей до 2020 года. В частности, инвестиции планируется направить на проекты по расширению использования газомоторного топлива, усиление взаимодействия с региональными производителями, а также на социальную сферу и благотворительность.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы начало готовить под кладбища 40 га земли. 20 гектаров земель под захоронения планируется передать в районе Северного (Тимашевского) кладбища, столько же — вдоль трассы М5, 1473-й км (в районе поселков Жилино и Зинино). Городским властям долгое время не удавалось договориться с администрацией пригородного Уфимского района о выделении дополнительных земель под кладбища. Обсуждалась возможность совместного выкупа участков у предпринимателей для организации межмуниципальных кладбищ, в том числе на условиях концессии. Идею строительства крематория возле Южного кладбища уфимцы отвергли, хотя на проект был инвестор. Оборот рынка ритуальных услуг в Уфе, по неофициальным данным, оценивается примерно в 700 млн рублей в год.

Криминал

В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о задержании прокурора Советского района, сообщив, что оно проводилось сотрудниками УФСБ по согласованию с Генпрокуратурой России. По неофициальным данным, в момент задержания ему передавалось более 5 млн рублей.

В Уфе экстрадированный преступник получил срок за убийство шестилетней давности. Уфимец убил свою подругу в октябре 2012 года. Злоумышленник вывез тело на автомобиле в Чишминский район и сжёг, а на следующий день улетел в Индию. Там он успел стать учителем йоги. Мужчина, скрывшийся от следствия, был объявлен в международный розыск, 7 ноября 2017 года арестован и передан индийскими правоохранительными органами своим коллегам в России. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Стерлитамаке директору ООО «Расчетно кассовый центр» инкриминируют «растрату вверенного имущества, совершенную с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах». Пять лет, с 2012 по 2017 год, руководитель организации реализовывал находящуюся на балансе коммерческую и жилую недвижимость различным организациям и физическим лицам, не согласовав сделки со своим единственным учредителем, которым являлось местное муниципальное унитарное предприятие. Продано 9 нежилых помещений и 15 квартир. Администрации Стерлитамака причинен ущерб на общую сумму свыше 11 млн руб.

Школа: поборы и обманы

Начавшийся учебный год ожидаемо поднял вопрос поборов с родителей школьников, выражающихся в форме добровольной сдачи денег «на нужды класса», «в фонд школы» и так далее. Величина суммы родительских взносов колеблется и зависит от нескольких факторов. Как правило, чем престижнее школа, тем больше суммы. По словам родителей, в начальном и среднем звене одной из школ, расположенных в спальном районе Уфы, «до третьей четверти просят 750 рублей», а в одной из «центральных» школ требуют «до марта 6,2 тыс. рублей с носа». Для сравнения: в Москве в некоторых школах могут обходиться 3 тыс. за весь учебный год.

Есть школы, где сбор денег идёт по отдельным статьям. Родители школьников из Уфимского района приводят примеры «целевых взносов»: «по 500 рублей на ремонт», «по полторы тысячи в фонд класса», еще столько же на туалетную бумагу и мел, «по две с половиной на тетради», «по 600 рублей на видеокамеры».

Родители делятся рецептами, как избежать поборов.

«Деньги берут наличкой, без квитанций и какой-либо отчетности. Но вы же знаете, что по закону собирать наличными запрещено. При предложениях сдать деньги на очередные нужды требуйте предъявить расчетный счет и письменный приказ директора, скорее всего, никто вам этого не даст и от вас отстанут», — рекомендует жительница Уфимского района.

Еще одной темой для обсуждений стал «языковой вопрос». Как считают родители, «руководство школ всеми правдами и неправдами добивается согласия родителей на изучение башкирского языка как государственного». Так как заявление о согласии с изучением регионального государственного пишется всего один раз всю ступень обучения, школьная администрация надеется любым путем, в том числе и вводом в заблуждение и «легким шантажом», получить это согласие сразу на несколько лет и не дать потом возможности «переписать или передумать». Особенному давлению, со слов родителей, подвергаются родители второклассников.

По словам активистов, многое зависит от последовательной позиции родителей и решимости школьной администрации.

«Есть школы, лицеи и гимназии, где учащимся преподают по три и более часов школьного компонента, но есть и другие школы, где в девятых классах башкирский язык не изучается», — отмечают общественники.

Изучение родных языков также небеспроблемно. Как утверждают учителя башкирского языка и литературы, сокращается число учащихся, желающих изучать родные языки. В СМИ появилась информация, что в уфимском лицее № 5 из 2 тыс. детей всего 8 (1,13%) выбрали башкирский в качестве родного.

В некоторых «башкирских» школах сократилось число уроков башкирского языка в среднем звене, с 6-го по 9-й классы: с 5−3 до 3−2 в неделю. Но в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 1 им. Р. Гарипова все учащиеся выбрали в качестве родного языка башкирский, этот язык и литература изучаются по два часа в неделю, как и в прошлые годы. По словам педагогов, новый закон не мешает им изучать башкирский язык.

Концерт в Каповой пещере и заброшенное городище

14 сентября в Уфе в Аксаковском саду впервые прошел исторический фестиваль «Древняя Уфа». Основная цель фестиваля — популяризация объектов археологического наследия республики на примере памятника археологии «Городище Уфа-II». На площадках фестиваля «Древняя Уфа» проходило знакомство с ремеслами, которые были популярны в средневековом городе, военно-исторические клубы показали приемы владения оружием тех времен.

Само городище закрыто от глаз уфимцев высоким забором, оно представляет собой поросший бурьяном пустырь, на котором прорыто несколько глубоких траншей. Крупные исследования на территории городища не ведутся. Всего же на территории Уфы находится пять городищ, около десяти курганных и грунтовых могильников, более 10 открытых поселений.

15 сентября Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкирии выступил в Каповой пещере (Шульнанташ), известной рисунками первобытных людей. Общественность и ученые высказали опасения, что выступление артистов может привести к негативным последствиям, вызвать обвал камней, не говоря уже о вытоптанной траве и кучах мусора. Акция прошла в рамках 48-го Всемирного конгресса CИОФФ (Международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства), состоявшегося в Уфе в преддверии Всемирной фольклориады — 2020. Инициатором акции, согласовав ее с руководством заповедника, выступил Республиканский центр народного творчества. Зрителей было около 200 человек — гости, участники семинара и немногочисленное местное население.