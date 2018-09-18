Почему в России предпочитают соцсети книгам — Модест Колеров

Москва, , 11:18 — REGNUM Исследование ВЦИОМ, в ходе которого выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают художественной литературе новости в социальных сетях и СМИ, связано с катастрофически низким распространением печатной книги, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Комментируя данные опроса о читательских предпочтениях, он, в частности, напомнил, что в стране разрушена единая общенациональная система книжного распространения.

«Она уничтожена и через магазины, и через пополнение библиотек. Рассчитывать в этой ситуации на то, что что-то новое, свежее, актуальное и интересное будет общедоступно, нельзя. То есть реальную конкуренцию разного рода макулатуре, попсе, комиксам составить просто нечему.

С другой стороны, система образования, насколько я могу о ней судить, развивается в сторону упрощения ответов, операций, проставления галочек, а не изучения текстов.

И ещё: этот низкий процент читающих художественную литературу не отражает в полной мере практику чтения чего-то серьёзного. Потому что кроме комиксов и картинок массовые пользователи интернета всё-таки читают в электронном виде более-менее содержательные тексты. Из печатного вида книга может уходить в небытие, а может и на электронные носители. Непонятно, учитывали ли исследователи ВЦИОМ эту специфику чтения?» — задаётся вопросом Модест Колеров.

Относительно той группы опрошенных, которые ответили, что читали новости в социальных сетях и СМИ (38%), он не видит ничего удивительного.

«Новости во все времена предпочитали художественной литературе. Другое дело, что хорошим новостям, как и художественной литературе, приходится конкурировать с макулатурой. Новости про то, кто с кем женился, развёлся и кто кого порезал, ничем не отличаются от дореволюционного потребления новостей в виде народного лубка.

Новости по своей массовой сути принципиально ничем не отличаются ни от лубка, ни от комиксов. И считать, что эти новости действительно отражают какие-то глубины современного мира, совершено не приходится. И такого рода потребление новостей является не новостным по сути, а потреблением массового продукта.

Можно было бы говорить о каком-то растущем прогрессе, о том, что люди становятся социально активными, но это не так. Новости, которые можно увидеть хотя бы в топе «Яндекса», это не новости, это промывание мозгов, и никакой социальной активности этот процесс не порождает», — заключил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодняшнее исследование ВЦИОМ посвящено изучению читательских предпочтений граждан России. Выяснилось, что большинство опрошенных читают новости в социальных сетях (39%) и в СМИ (38%), в то время как художественную литературу за последнюю неделю читал каждый третий из опрошенных (34%).

Также социологи приводят данные компании «Медиалогия» о самых упоминаемых в СМИ (по количеству сообщений) российских писателях. Оказалось, что в этом рейтинге лидируют Гузель Яхина (15 823 сообщения), на втором месте — Захар Прилепин (15 666 сообщений) и Борис Акунин (7 412 сообщений). Также в «пятерку» самых упоминаемых писателей вошли Людмила Улицкая (5 887 сообщений) и Виктор Пелевин (5 067 сообщений).

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ предпочитают новости в соцсетях художественной литературе — ВЦИОМ