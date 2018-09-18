В Новосибирске восстанавливают пролежавший 75 лет на дне озера Ил-2

Новосибирск, , 11:10 — REGNUM В Новосибирск на восстановление привезли поднятый со дна озера Кулонга в Мурманской области штурмовик Ил-2. Восстановлением самолета будет заниматься фирма «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимира Бернса. Специалисты намерены поднять штурмовик в воздух.

Как рассказала ИА REGNUM в НГТУ, со дна озера самолёт поднимали сотрудники фонда «Крылатая память Победы» и специалисты Главного управления глубоководных исследований министерства обороны РФ.

По словам Владимира Бернса, доставленный в Новосибирск Ил-2 — единственный сохранившийся самолет такого типа в мире. Это штурмовик командира 3-й эскадрильи 46 Штурмового авиаполка Северного флота капитана Александра Каличева. Он был подбит зенитным огнём 22 августа 1943 года при штурмовке вражеского аэродрома Луостари в Мурманской области.

Лётчик продолжил штурмовку несмотря на повреждения двигателя. Он смог вернуться на свою территорию и посадить самолёт на поверхность озера. Александр Каличев успел покинуть самолёт, который затонул на глубине 18 метров. За проявленный героизм пилот был награждён орденом Красного знамени.

«После реставрации самолёт будет принимать участие в авиашоу и авиасалонах по всему миру. Ранее фирме «Авиареставрация» и сотрудникам НГТУ уже удалось восстановить до лётного состояния два сбитых Ил-2 времён войны, появление которых сейчас является одним из центральных событий на мировых авиашоу и авиасалонах», — отмечают в НГТУ.

На работы по реставрации машины закладывают 46 месяцев: сначала полная диагностика состояния и только потом — долгий процесс воссоздания чертежей.