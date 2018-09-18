Многодетные работники смогут выбирать даты отпусков

Москва, , 11:18 — REGNUM Законопроект о свободном выборе дат ежегодного оплачиваемого отпуска многодетным работникам Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Речь идет об инициативе под авторством депутатов фракции КПРФ. Они предлагают разрешить многодетным сотрудникам брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. Под многодетными при этом понимаются работники, имеющие трех и более детей возрастом до 12 лет. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Законопроект упростит жизнь многодетных семей, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня Госдума поддержала во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые дают приоритетное право родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, свободно выбирать наиболее удобное им время ежегодного оплачиваемого отпуска. Это социальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее», — отметил Володин.