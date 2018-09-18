Массовое отравление на Украине: 18 человек в больнице

Сколе, Украина, , 11:04 — REGNUM В Львовской области Украины на больничной койке оказались 18 человек. Все они были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты областной администрации.

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В ведомстве уточнили, что шесть человек с симптомами острой кишечной инфекции попали в инфекционное отделение Сколевской центральной райбольницы16 сентября. Известно, что днём ранее они питались в кафе «На горке» в городе Сколе.

«По состоянию на 22:00 17 сентября всего было госпитализировано 18 человек, в том числе один ребенок 2002 года рождения», — добавили в департаменте.

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Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Причины недомогания граждан устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на днях в больницу с отравлением в украинском Днепре поступили почти 40 учащихся школы №62. По данным на полдень 17 сентября, всего за медицинской помощью обратились 38 детей. Обстоятельства возникновения инфекции в настоящее время расследует специальная комиссия.

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