Через 30 лет на Земле 90% нищеты сосредоточится к югу от Сахары — прогноз

Сиэтл, США, , 11:04 — REGNUM К 2050 году 90% крайней нищеты будет сосредоточено в странах, расположенных к югу от Сахары. К такому выводу пришли исследователи из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, пишет газета WELT 18 сентября.

«Удивительный прогресс, который был достигнут до сих пор, угрожает зайти в тупик», — пишут основатели фонда Билл и Мелинда Гейтс.

Человечеству угрожает серьезная неудача в борьбе с голодом и нищетой. Демографическая тенденция такова: наибольшее количество детей рождается там, где трудно жить здоровой и продуктивной жизнью, поэтому число бедных людей на планете увеличивается.

До сих пор Фонд отмечал позитивное влияние — с 2000 года 1 млрд людей смог вырваться из условий экстремальной нищеты. Экстремально нищими считаются те, кто располагают на жизнь менее чем $1,9 в день.

За последние два десятилетия первая волна процветания прошлась по Китаю, вторая — по Индии. Теперь вся бедность сосредоточена на Африке — единственном континенте, где население будет расти значительными темпами в предстоящий период.

К 2050 году 90% экстремально бедных людей будут сосредоточены в субсахарском регионе, и половина из них придется на две страны — Нигерию и Демократическую Республику Конго.