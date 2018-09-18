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Конкурсный управляющий пермской фирмы оштрафован на 15 млн рублей

Общество

Он стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе

Пермь, 18 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  В Перми конкурсный управляющий фирмы попал под уголовное преследование. Ему инкриминировали незаконное получение крупной суммы денег в рамках коммерческого подкупа, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Коммерсант задержан летом 2018 года сотрудниками УФСБ с поличным. По данным следствия, мужчина получила через посредников 800 тысяч рублей за заключение мирового соглашения в Арбитражном суде. Общая сумма подкупа должна была составлять 2 млн рублей.

Конкурсный управляющий коммерческой организации согласно приговору суда оштрафован на 15,450 млн рублей. Кроме того, фигурант не сможет в течение пяти лет занимать должность арбитражного управляющего.

Под уголовное преследование попали и посредники коррупционной процедуры. Уголовные дела в отношении них сейчас рассматриваются в судах.

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Коррупция и борьба с ней
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