Конкурсный управляющий пермской фирмы оштрафован на 15 млн рублей

Пермь, , 11:02 — REGNUM В Перми конкурсный управляющий фирмы попал под уголовное преследование. Ему инкриминировали незаконное получение крупной суммы денег в рамках коммерческого подкупа, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Коммерсант задержан летом 2018 года сотрудниками УФСБ с поличным. По данным следствия, мужчина получила через посредников 800 тысяч рублей за заключение мирового соглашения в Арбитражном суде. Общая сумма подкупа должна была составлять 2 млн рублей.

Конкурсный управляющий коммерческой организации согласно приговору суда оштрафован на 15,450 млн рублей. Кроме того, фигурант не сможет в течение пяти лет занимать должность арбитражного управляющего.

Под уголовное преследование попали и посредники коррупционной процедуры. Уголовные дела в отношении них сейчас рассматриваются в судах.