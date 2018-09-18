Арестован водитель, сбивший женщину и въехавший в магазин под Петербургом

Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца водителя внедорожника Infiniti QX60, который в поселке Репино Курортного района насмерть задавил пожилую женщину и въехал в стену супермаркета. Об этом сообщила 18 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в субботу, 15 сентября. По неустановленной причине водитель внедорожника на парковке магазина совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz ML300, затем на скорости сбил женщину и въехал в супермаркет. Женщина погибла не месте, водитель автомобиля Infiniti получил легкие травмы.

Как сообщали очевидцы, мужчина за рулем Infiniti «с места дал полный газ, вытолкал перед собой «Мерседес», после чего«полетел прямо, снося всё на своем пути, и знаки и людей, влетел в витрину, под ним зажало женщину».

По данным издания «Фонтанка», водителем является 68-летний генеральный директор ООО «Петербургская энергосберегающая компания» Валерий Ковешников. Его водительский стаж — внушительные 36 лет. Как сообщали СМИ, сам водитель объяснял случившееся технической неисправностью автомобиля.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»)

Как добавили в пресс-службе суда, Ковешников просил избрать ему мерой пресечения подписку о невыезде.

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