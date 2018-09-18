Режим труда московских таксистов возьмут под контроль

Москва, , 10:32 — REGNUM С целью снижения переработки водителей такси и для лучшего контроля за их здоровьем департамент транспорта Москвы вместе с представителями бизнеса и экспертами разработает рекомендации для агрегаторов таксомоторного транспорта столицы. Об этом сообщил 18 сентября первый замглавы московского департамента транспорта Дмитрий Пронин.

По его словам, соблюдение указанных рекомендаций позволит повысить безопасность дорожного движения и качество услуг такси в столице России.

«Мы предлагаем жестче контролировать график работы и здоровье тех, кто отвечает за безопасную перевозку пассажиров, и не допускать переработок», — цитирует ТАСС слова Пронина.

Читайте также: В Москве предложили проверять дееспособность таксистов с помощью тахографов

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 июня автомобиль такси совершил наезд на группу пешеходов в центре Москвы. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики. Водителя задержали на месте, он до момента аварии 20 часов находился за рулем.

Читайте также: Таксист рассказал полиции о наезде на пешеходов в Москве