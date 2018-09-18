Меньше трети областей на Украине получили комплекты для новорожденных

Киев, , 10:22 — REGNUM Только семь областей Украины начали получить комплекты для новорожденных, сообщает 18 сентября УНИАН.

По данным министерства социальной политики Украины, комплекты для новорожденных получили Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области. Они получили в общей сложности 2,494 тыс. комплектов. Отметим, что всего на Украине 24 области.

Напомним, ранее украинского правительство пообещало с сентября начать выдавать всем родившим мамам комплекты для новорожденных. В комплект входят памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, два термометра и другие вещи.

Проблема оказалась в том, что правительство обмануло граждан и ничего с сентября мамам не выдавалось. Вместо этого выяснилось, что к началу сентября власти даже не закупили комплекты.