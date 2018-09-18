Ленобласть подготовит автотрассы к зиме на финские деньги

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 10:16 — REGNUM Ленинградская область получит дорожный грант по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014−2020». Его размер составляет 433 тысячи евро (более 34 млн рублей). Эти деньги в регионе потратят на улучшение содержания дорог в зимний период в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах, наиболее географически близких к Финляндии.

Как отметили в областном правительстве, к сумме гранта будет добавлено из бюджета регионального дорожного фонда еще около 9 млн рублей. За счет получившейся суммы в ближайшие два года разработают новую методику содержания областных дорог в зимний период.

На эти же деньги планируется закупить специальное оборудование и отправить сотрудников дорожных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений на обучение в Финляндию. Затем опыт зимнего содержания дорог хотят распространить на всю Ленинградскую область.

Ранее в ходе программ приграничного сотрудничества на территории Ленобласти было реализовано 25 проектов на общую сумму в 27,5 млн евро, в том числе реконструирован мост через реку Сторожевая на автодороге Выборг — Светогорск и пограничный пункт пропуска Светогорск — Иматра.

Объем финансирования действующей программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014−2020» составляет 72,3 млн евро, из которых половина софинансируется ЕС, а другая половина поделена между государственным софинансированием Финляндии и России.

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