Вторник, 18 Сентября 2018 года
10:47:20 МСК

Московских купальщиков не пугает холодная вода

Общество

С начала сентября в столице искупались 3,2 тыс. человек

Московских купальщиков не пугает холодная вода
Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР
Закалённый купальщик

Москва, 18 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  Тысячи людей продолжают купаться в водоемах Москвы в сентябре, несмотря на понижение температуры воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГОЧСиПБ.

С начала сентября в столице искупались 3,2 тыс. человек. Еще 3,8 тыс. человек с наступлением осени отправились на рыбалку.

Температура воды в сентябре составила от 21 до 15 градусов. С каждым днем вода становится всё холоднее.

Три человека были спасены на водоемах в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в летние месяцы московские спасатели не раз приходили на помощь отдыхающим на водоемах. Так, 31 июля из воды вытащили двух молодых людей, перевернувшихся на гидроцикле на Москве-реке, и мужчину, упавшего в воду на Фрунзенской набережной.

В августе в Строгино едва не утонули трое мужчин, отправившиеся в «плавание» на детских надувных матрасе, круге и крокодиле.

Читайте также: Спасатели за вечер вытащили из Москвы-реки троих человек

А также: Водные процедуры с надувным крокодилом чуть не погубили троих мужчин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить