Московских купальщиков не пугает холодная вода

Москва, , 10:07 — REGNUM Тысячи людей продолжают купаться в водоемах Москвы в сентябре, несмотря на понижение температуры воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГОЧСиПБ.

С начала сентября в столице искупались 3,2 тыс. человек. Еще 3,8 тыс. человек с наступлением осени отправились на рыбалку.

Температура воды в сентябре составила от 21 до 15 градусов. С каждым днем вода становится всё холоднее.

Три человека были спасены на водоемах в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в летние месяцы московские спасатели не раз приходили на помощь отдыхающим на водоемах. Так, 31 июля из воды вытащили двух молодых людей, перевернувшихся на гидроцикле на Москве-реке, и мужчину, упавшего в воду на Фрунзенской набережной.

В августе в Строгино едва не утонули трое мужчин, отправившиеся в «плавание» на детских надувных матрасе, круге и крокодиле.

Читайте также: Спасатели за вечер вытащили из Москвы-реки троих человек

А также: Водные процедуры с надувным крокодилом чуть не погубили троих мужчин