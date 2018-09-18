Экс-заместитель мэра Якутска избежал наказания за махинации с землёй

Якутск, , 10:07 — REGNUM Экс-заместитель мэра Якутска Егор Попов подозревался в нарушении закона по эпизодам с тремя земельными участками, но пока ему удаётся избежать наказания. Расследование двух дело прекращено, третье — в процессе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации News.Ykt.ru, использование приобретённого Поповым в 2012 году за 566 рублей участка по улице Билибина было затруднено ограничительными условиями в виде линий электропередачи и газоснабжения. Это стало причиной того, что его оценочная стоимость снизилась с 652 до 161 тыс. рублей.

На заседаниях суда по этому делу представители администрации не высказывали претензий в отношении подсудимого, оставляя всё на усмотрение суда. На основании того, что строительство на спорной земле не велось, Якутский горсуд сначала изменил формулировку дела. Действия Попова сначала стали квалифицировать как мошенничество уже без использования служебного положения, а затем дело было вообще прекращено в связи с небольшой степенью тяжестью преступления и большим сроком давности.

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Ранее с Егора Попова также были сняты обвинения в махинациях с земельным участком под строительство инклюзивной школы. Своими действиями чиновник, заявляло следствие, нарушил права детей инвалидов. Не смотря на это, обвинения с него были сняты в связи с отсутствием состава преступления.

Другое дело в отношении Егора Попова пока расследуется. Он подозревается в махинациях с земельным участком на 5-м километре Вилюйского тракта, который фактически являлся лесной территорией, но был предоставлен в аренду дачно-строительному кооперативу «Бестях». Площадь этой земли составляет 52 тыс. квадратных метров, материальный ущерб от действий вице-мэра оценивается в 19 млн рублей. Ведётся проверка и установление обстоятельств преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, покинувшего пост летом 2016 года заместителя мэра Якутска по экономике и финансам Егора Попова задержали по подозрению в коррупции в октябре того же года. Чиновник, курировавший в администрации столицы Якутии имущественные вопросы, по мнению следствия осуществил незаконные махинации с земельным участком под строительство инклюзивной школы. В отношении экс-заместителя главы города возбуждено уголовное дело части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как поясняли в следственном комитете, в 2013 году Егор Попов, нарушив закон, распорядился уменьшить площадь участка, на котором городские власти должны были строить новое здание школы № 35, предназначенной для детей-инвалидов. Землю чиновник передал частной компании под строительство многоквартирного жилого дома. В итоге дом уже построен. А школа, которую обещали ввести в эксплуатацию в 2015 году, до сих пор не возведена.