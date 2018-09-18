Будущим томским медикам помогут развить предпринимательское мышление

Томск, , 09:58 — REGNUM Специалисты Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ТГУ) обучат студентов четвертого курса Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) эффективному управлению и маркетингу в медицине, сообщает 18 сентября пресс-служба классического вуза.

Обучение организовано по уникальной сетевой образовательной программе «Элитное медицинское образование». В 2018—2019 году будущим медикам предстоит освоить курс «Современные технологии управления в медицинской сфере», который позволит им применять гибкие и адаптивные организационные структуры в управлении, а также проектировать эффективные бизнес-модели.

«Преподаватели ТГУ помогут будущим лидерам медицины развить предпринимательское мышление, а также научат навыкам проектного управления», — говорится в сообщении вуза.

Как пояснил ректор ТГУ Эдуард Галажинский, запуск совместной программы является показателем того, что вуз способен «гибко реагировать на запросы из реального сектора». В свою очередь, ректор СибГМУ Ольга Кобякова сообщила, что соединение медицинского образования с гибкими навыками позволит выпускникам стать «выдающимися учеными», «управленцами в здравоохранении» и «создать медицинский старт-ап».