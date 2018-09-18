Уроженку Дагестана, вернувшуюся из Сирии, признали виновной и отпустили

Москва, , 09:58 — REGNUM Уроженке Дагестана Виктории Б. вынесен обвинительный приговор. Московский окружной военный суд 17 сентября признал ее виновной в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

23-летнюю женщину, вернувшуюся из Сирии, приговорили к пяти годам колонии общего режима условно. Подсудимая была освобождена в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Б. выехала в Турцию, а оттуда в Сирию вместе со своими подругами в 2014 году. До отъезда она училась в архитектурном колледже и подрабатывала в кафе. В 2016 году ее объявили в розыск по подозрению в связях с террористами. В ноябре 2017 году она была вместе с дочерью в составе группы женщин и детей, вернувшихся в Грозный из Сирии. По прилете ее задержали и переправили в Москву.

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Представитель прокуратуры на суде просил для подсудимой восемь лет лишения свободы. Однако суд учел признание женщины в том, что она сама не участвовала в боевых действиях, а лишь готовила еду для своих двоих воевавших мужей.

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