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Новости в соцсетях вместо литературы: учителя бьют тревогу

Общество

К чему россиян приводят читательские предпочтения граждан России

Новости в соцсетях вместо литературы: учителя бьют тревогу
Смартфон и книга

Барнаул, 18 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  По поводу того, что граждане России, согласно опросу ВЦИОМ, художественной литературе предпочитают новости в соцсетях и в СМИ, учителя уже давно бьют тревогу, считает алтайский литератор Константин Гришин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса, он, в частности, отметил:

«Образованные люди после 30 почти ничего не читают, сказал Сомерсет Моэм. А сейчас и взрослые, и дети более целенаправленно читают выдержки, выписки. Но от этого трансформируются мнемонические, запоминательные способности. И ещё важно, что читатель сейчас гегемон, а не писатель. Читатель хочет сам создавать контент. И создает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе опроса ВЦИОМ респондентов просили выбрать из предложенных вариантов то, что они читали за минувшую неделю. Так и выяснилось, что что 39% опрошенных читали новости в социальных сетях, а 38% — новости в СМИ. Художественную литературу читали 34% респондентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ предпочитают новости в соцсетях художественной литературе — ВЦИОМ

regnum author Фахраддин Абосзода
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Социология
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