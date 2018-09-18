Вторник, 18 Сентября 2018 года
10:51:44 МСК

В Челябинске школа поймана на поборах

Общество

Руководству учреждения грозит наказание

В Челябинске школа поймана на поборах
tracy benjamin
Поймали с поличным

Челябинск, 18 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  В Челябинске школа № 13 поймана на поборах с законных представителей учащихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Так, со 2 июля по 20 августа под видом «добровольных пожертвований» граждане должны были платить вступительные взносы при зачислении своих детей в первые классы. Такое предложение озвучивали зам. директора школы и члены родительского комитета. Размер «помощи» колебался от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Эти деньги пошли на текущий ремонт, охрану школы и содержание имущества. Директору школы уже внесено представление с требованием устранить нарушения закона. А от городского комитета по образованию прокуратура требует мер в отношении руководства школы.

Также материалы проверки отданы в полицию, где решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, факты взимания с родителей «добровольных пожертвований» — распространённое в школах явление. Зачастую оно остаётся безнаказанным — родители не хотят ссориться с руководством школ, полагая, что лучше заплатить и обеспечить своему ребёнку спокойную учёбу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база образовательных учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить