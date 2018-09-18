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В Москве в 12 парках отметят Международный день пожилых людей

Общество

«Все желающие смогут послушать музыку 1960-х, принять участие в бесплатных фотосессиях и сыграть всей семьей в настольные игры»

Москва, 18 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Праздничные мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей пройдут в 12 парках Департамента культуры Москвы с 30 сентября по 7 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Все желающие смогут послушать музыку 1960-х, принять участие в бесплатных фотосессиях и сыграть всей семьей в настольные игры», — говорится в сообщении.

Так, праздничные мероприятия пройдут в Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Таганском, Воронцовском парке, в парке Победы, «Фили», «Красная Пресня», Сиреневом саду, усадьбе Деда Мороза и музее-заповеднике «Царицыно».

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