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В Перми в октябре полностью отремонтируют пострадавший от взрыва дом

Общество

Большинство квартир уже отремонтировано, и в них вернулись жильцы

Пермь, 18 сентября 2018, 08:43 — REGNUM  В Перми в середине сентября жильцы дома по ул. Свиязева, пострадавшего от взрыва, начали возвращаться в свои квартиры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, квартиры восстановили. На сегодняшний день ремонт завершен в помещениях с третьего по пятый этаж.

Чиновники заверили, что до 20 октября будет отремонтирован весь третий подъезд, а до конца сентября полностью восстановят газоснабжение. В порядок приведут первые два этажа, и владельцы квартир смогут вернуться в свое жилье. Аварийно-восстановительные работы проводятся за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае и бюджета Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2018 года в доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек, из них четверым потребовалась госпитализация. Из-за ЧП всех жильцов пришлось эвакуировать, но уже ночью народ начал возвращаться домой. Исключение составили владельцы квартир в третьем подъезде, где был эпицентр взрыва. По предварительным данным, хозяин забыл выключить газовую конфорку.

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Взрывы бытового газа
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