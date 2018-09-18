Томский университет войдет в Ассоциацию азиатских университетов

Барнаул, , 08:42 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) станет третьим вузом России, который войдет в Ассоциацию азиатских университетов. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Алтайского госуниверситета, в котором состоится пленарное заседание ассоциации.

Мероприятие пройдет 20 сентября. В нем примут участие представители высших учебных заведений семи государств. ТГУ войдет в ряды ассоциации наряду с Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Алтайским государственным университетом.

Также на общем собрании ассоциации пройдут выборы нового президента и вице-президентов организации, а также будут подведены итоги работы ААУ за 2016−2017 годы и рассмотрена стратегия развития на ближайшие годы.

Ассоциация азиатских университетов создана в мае 2013 года. Она призвана расширить сотрудничество между образовательными учреждениями Азиатского региона. Меморандум о создании ассоциации был подписан делегациями 27 вузов из восьми стран мира. В настоящее время в нее входят более 50 вузов, представляющих Армению, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Россию, Таджикистан.