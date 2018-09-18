В Китае осудили чиновника, любившего деньги, картины и золотые слитки

Пекин, , 08:26 — REGNUM Бывший высокопоставленный китайский политический советник Сунь Хайшань приговорен Промежуточным народным судом Хулун-Буира во Внутренней Монголии к 14 годам тюремного заключения за получение взяток в размере около 40 млн юаней ($5,82 млн), сообщает 18 сентября газета China Daily.

Сунь, которому сейчас 66 лет, являлся членом Постоянного комитета Национального комитета Политического консультативного совета Китая 12-го созыва, а также главой партийного комитета по делам Гонконга, Макао и Тайваня, соотечественников и китайцев за рубежом.

Сунь признан виновным в том, что в период с 2000 по 2016 года брал взятки наличностью, золотыми слитками и произведениями искусства на общую сумму 40 млн юаней. Все эти незаконные накопления Сунь возвратил в государственную казну, в связи с чем получил 14 лет, а не более серьезное наказание, предусмотренное законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-председатель Пекинского муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Шисян также обвинен китайскими властями в серьезных нарушениях дисциплины.

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