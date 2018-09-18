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Илон Маск может войти в экипаж корабля, который облетит Луну

Общество

Ранее было названо имя первого туриста, который на космическом корабле американской компании облетит естественный спутник Земли

Илон Маск может войти в экипаж корабля, который облетит Луну
geralt
Луна

Хоторн, США, 18 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  Вместе с первым космическим туристом к Луне может отправиться основатель американской компании SpaceX Илон Маск. Об этом сам предприниматель сообщил 17 сентября в ходе специальной церемонии в калифорнийской штаб-квартире SpaceX.

По словам Маска, он еще не принял окончательного решения лететь вместе с первым частным пассажиром SpaceX, однако не исключает такой возможности. Напомним, ранее в ходе церемонии было названо имя первого туриста, который на космическом корабле американской компании облетит естественный спутник Земли. Им стал 42-летний японский миллиардер Юсаку Маэзава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что SpaceX собирается провести первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в период с декабря 2018 по январь 2019 года.

Читайте также: SpaceX планирует первый коммерческий пуск Falcon Heavy на конец 2018 года

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Космические полеты, аппараты и исследования
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