В Хабаровске студенты представили проекты по улучшению городской среды

Хабаровск, , 08:13 — REGNUM Российские и южнокорейские студенты приняли участие в совместной разработке проектов, направленных на улучшение городской среды. Мероприятие проходило в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), а окончательные решения оценивал суд жюри, сообщает 18 сентября пресс-служба вуза.

Свои работы студенты посвятили решению экологических проблем и помощи в повседневных делах. Так, один из проектов был посвящён системе рециркуляции воды в жилом здании. После изучения практических материалов по схожим разработкам в интернете, студенты постарались объединить удачные решения в единую систему.

Другая команда придумала сложную систему, благодаря которой дождевую воду можно использовать для полива цветов. Также студенты разработали стационарные зонтики, которые позволят защищать жителей крупных городов от жары.

Победителем соревнований стал проект «Умное окно». По словам студентов-разработчиков, благодаря новому механизму очистки нижнего профиля и возможности поворота окна относительно горизонтальной оси, мыть окна станет легче, а домохозяйки смогут не рисковать жизнью ради чистоты.

Напомним международный семинар по дизайну и проектированию, в котором приняли участие команды студентов и профессоров из университетов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и южнокорейского университета Sun Moon, стартовал на прошлой неделе.

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