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Руководство проектов Mash и Life.ru одновременно уволилось

Общество

Свое решение уйти основатель Telegram-канала Mash объяснил необходимостью «идти дальше»

Москва, 18 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  Генеральный директор News Media Анатолий Сулейманов, главред Life.ru Александр Потапов, руководитель проекта LifeCorr Рауль Смыр и основатель Telegram-канала Mash Никита Могутин покидают свои посты. Об этом руководители медиа-проектов сообщили в своих аккаунтах соцсети Facebook.

Свое решение уйти основатель Mash объяснил необходимостью «идти дальше», главный редактор интернет-портала Life.ru написал, что ему не удалось найти общего видения по развитию интернет-площадки с руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа гендиректор News Media Анатолий Сулейманов заявил, что пост генерального директора холдинга, в который входит портал Life, покинул Арам Габрелянов. По его словам, Габрелянов о том, что уходит с поста гендиректора, предупредил всех заранее.

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