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Новый тренд: в КНР мошенники притворяются журналистами и шантажируют бизнес

Общество

Государственное управление КНР по борьбе с порнографией и незаконными публикациями придало огласке десять типичных случаев подобных нарушений

Пекин, 18 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Более 80 уголовных эпизодов, связанных с мошенничеством и шантажом, осуществленных людьми, притворявшимися журналистами, было расследовано с января по август 2018 года в Китае в рамках общенациональной кампании, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Государственное управление КНР по борьбе с порнографией и незаконными публикациями придало огласке десять типичных случаев подобных нарушений. По одному из эпизодов, некий гражданин по фамилии Чжан организовал группу людей, выступающих в роли репортеров с целью шантажа компаний в городе Биньчжоу провинции Шаньдун. Банда вела свою деятельность с 2015 года и успела «заработать» более 3 млн юаней ($437 899).

По другому эпизоду в городе Юйлинь провинции Шэньси злоумышленник по фамилии Ма был арестован за шантаж компаний и частных лиц угрозой публикации компромата в СМИ. Таким образом Ма успел нелегально заработать 913 тыс. юаней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на востоке Китая были арестованы 63 человека за организацию футбольного онлайн-тотализатора с оборотом более 3 млрд юаней.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Китая повязала банду, организовавшую футбольный онлайн-тотализатор

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