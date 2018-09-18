«Сила в правде»: в Москве может появиться памятник Сергею Бодрову-младшему

Москва, , 07:56 — REGNUM Памятник российскому актеру и режиссеру Сергею Бодрову — младшему может появиться в Москве, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на председателя столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского.

По его словам, в октябре запланировано проведение следующего заседания комиссии, на котором будет рассмотрена в том числе заявка на установку памятника Бодрову-младшему возле станции метро «Баррикадная».

Актера планируется представить в образе главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова, перед монументом будет выложена надпись: «Я думаю, что сила в правде».

Ранее сообщалось, что создание и установка памятника Сергею Бодрову — младшему будут проходить при помощи народного финансирования. Пожертвовать деньги может любой желающий.

Напомним, 20 сентября 2002 года в результате схода лавины в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погибли по меньшей мере 125 человек, в том числе Бодров-младший и его съёмочная группа.

Премьера фильма Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году. Продолжение фильма о Даниле Багрове, ставшем своеобразным «героем конца 90-х», «Брат-2», вышло на экраны в 2000 году.

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