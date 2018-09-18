Ученые высоко оценили книгу ВСГИК о социальных процессах в сибирском селе

Улан-Удэ, , 07:47 — REGNUM Авторский коллектив из Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) получил престижную награду Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года за монографию «Социальные процессы в современном сибирском селе (на примере республик Бурятия и Тува)», сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что награда присуждена доктору социологических наук Светлане Татаровой и кандидату социологических наук Надежде Затеевой в номинации «Гуманитарные науки».

Торжественная Церемония награждения проходила с 10 по 14 сентября в рамках Всероссийской недели вузовской науки на базе Международного инновационного университета в Сочи.

Конкурс на лучшую научную книгу, организованный Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом, проводится уже на протяжении 17 лет. Экспертные комиссии рассмотрели заявки более чем от 3400 ученых из 923 высших образовательных и научно-исследовательских организаций.

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