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Ученые высоко оценили книгу ВСГИК о социальных процессах в сибирском селе

Общество

Исследователи обратились к деревенскому опыту в Бурятии и Туве

Улан-Удэ, 18 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Авторский коллектив из Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) получил престижную награду Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года за монографию «Социальные процессы в современном сибирском селе (на примере республик Бурятия и Тува)», сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что награда присуждена доктору социологических наук Светлане Татаровой и кандидату социологических наук Надежде Затеевой в номинации «Гуманитарные науки».

Торжественная Церемония награждения проходила с 10 по 14 сентября в рамках Всероссийской недели вузовской науки на базе Международного инновационного университета в Сочи.

Конкурс на лучшую научную книгу, организованный Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом, проводится уже на протяжении 17 лет. Экспертные комиссии рассмотрели заявки более чем от 3400 ученых из 923 высших образовательных и научно-исследовательских организаций.

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Научные исследования
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