На молодежном форуме в Казани обсуждают формирование имиджа России

Казань, , 07:25 — REGNUM Шестой Трехсторонний молодежный форум с участием молодых лидеров из России, Германии и Польши открылся в Казани в минувший понедельник, сообщает пресс-служба Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева — КАИ.

«Тематикой форума в Казани является формирование благоприятного имиджа России и необходимость более тесного взаимодействия трех стран в дальнейшем в условиях усиления противоречий», — говорится в сообщении.

Участники форума принимают участие в двух видах деятельности: теоретической, разрабатывая возможные сценарии развития трехсторонних отношений, и практической, предлагая реализовать собственные проекты. Организаторы полагают, что такой подход позволит участникам развить имеющиеся у них навыки и по-новому взглянуть на отношения между нашими странами.

Работа форума запланирована до 21 сентября. В течение этих дней запланированы дискуссии и групповая работа на различных площадках Казани. В заключительный день участники снова проведут в КНИТУ-КАИ: в университете запланировано мероприятие «Роль медиа в российско-польско-германских отношениях», лекции, презентации, а также церемония закрытия.

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