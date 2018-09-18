Гонконг мучительно восстанавливается после нашествия тайфуна «Мангхут»

Гонконг, Китай, , 06:52 — REGNUM Власти Гонконга ведут работу по восстановлению и уборке города после нашествия мощнейшего за последнее время тайфуна «Мангхут», которому ранее в административном районе был присвоен высший, 10-й уровень опасности, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

По мере расчистки дорог от поваленных деревьев и разного рода обломков, начинает работать общественный транспорт по все большему количеству маршрутов. Более 600 участков дорог по всему городу до сих пор остаются заблокированы деревьями. По информации транспортного департамента, в расчистке дорог принимают участие порядка 600 человек. Планируется завершить все работы утром по местному времени 18 сентября.

Известно о 1,5 тыс. случаев поваленных деревьев, что больше, чем, когда бы то ни было ранее за всю историю наблюдений и фиксации. Железнодорожное сообщение пока осуществляется в ограниченном режиме в связи с повреждениями дорожного полотна поваленными деревьями вдоль Восточной железнодорожной линии. В аэропорту Гонконга действуют две взлётно-посадочные полосы для обслуживания порядка 2 тыс. рейсов после того, как 889 рейсов были отменены с 15 сентября.

С целью не подвергать опасности жизни учащихся, школы будут закрыты еще один день, до 19 сентября, поскольку требуется расчистка и ремонт зданий, также пострадавших от тайфуна. Затопленными и заваленными поваленными деревьями остаются еще многие места в городе.

Напомним, что тайфун «Мангхут» обрушился на юг, юго-восток Китая и Филиппины с 15−16 сентября текущего года. Десятки человек погибли на Филиппинах, количество погибших в Китае на данный момент составляет четыре человека. Трое погибли под поваленными деревьями, а один — от удара током в южной китайской провинции Гуандун.

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