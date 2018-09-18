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Очередная вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на севере Китая

Общество

В аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии 16 сентября было выявлено 22 зараженные свиньи, из которых восемь уже погибли

Хух-Хото, Китай, 18 сентября 2018, 06:35 — REGNUM  Во Внутренней Монголии на севере Китая подтвержден новый случай заражения африканской чумой свиней, сообщили 17 сентября в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает агентство Синьхуа.

В аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии 16 сентября было выявлено 22 зараженные свиньи, из которых восемь уже погибли, сообщили в министерстве. Местные власти запустили механизм экстренного реагирования, который подразумевает ликвидацию зараженных животных с последующей дезинфекцией ферм. Ситуация находится под контролем, утверждают власти.

Напомним, что ранее китайские власти сообщали о еще двух вспышках африканской чумы свиней: одни произошел также в Шилин-Голе, а второй — в провинции Хэнань центральной части страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней добралась и до китайской Внутренней Монголии

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Чума свиней
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