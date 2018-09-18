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Челябинским дорожникам дали четыре дня

Общество

Четыре дня на всё про всё

Челябинск, 18 сентября 2018, 05:33 — REGNUM  Четыре дня на ликвидацию незакрытых люков на дорогах Челябинска выделено предприятиям, ремонтирующим дороги, передает Телефакт.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, которому поручено разобраться с этой проблемой, «за полтора месяца, которые дорожники отвели себе на ликвидацию проблемы открытых люков, в Челябинске просто не останется ни одной целой машины».

«Четыре дня на всё про всё, — сказал Бурматов. — Центр города к концу недели должен быть приведен в порядок!»

Напомним, в ходе ремонта дорог в Челябинске к губернатору поступил ряд жалоб на незакрытые люки в ремонтируемом асфальте. Больше всего жалоб на дороги на «Меридиане», проспекте Ленина, улице Энгельса.

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Дорожно-транспортные происшествия
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