Челябинским дорожникам дали четыре дня

Челябинск, , 05:33 — REGNUM Четыре дня на ликвидацию незакрытых люков на дорогах Челябинска выделено предприятиям, ремонтирующим дороги, передает Телефакт.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, которому поручено разобраться с этой проблемой, «за полтора месяца, которые дорожники отвели себе на ликвидацию проблемы открытых люков, в Челябинске просто не останется ни одной целой машины».

«Четыре дня на всё про всё, — сказал Бурматов. — Центр города к концу недели должен быть приведен в порядок!»

Напомним, в ходе ремонта дорог в Челябинске к губернатору поступил ряд жалоб на незакрытые люки в ремонтируемом асфальте. Больше всего жалоб на дороги на «Меридиане», проспекте Ленина, улице Энгельса.