Еще одно предприятие уральского Копейска оштрафовано за выбросы

Челябинск, , 05:15 — REGNUM Штраф за нарушение природоохранного законодательства вынесен руководству предприятия ООО «Фенимор Рус» города Копейска (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предприятие занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов 1−4 классов. Кроме того, «Фенимор Рус» имеет лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

Предприятие нарушило три федеральных закона: «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха». Допущено загрязнение атмосферного воздуха в отсутствии соответствующих разрешающих документов.

В отношении руководителя возбуждены три административных дела.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, руководитель юридического лица привлечен в ответственности в виде штрафов на общую сумму 55 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Копейске оштрафовали предприятие «ГЛОБАЛСТАЛЬСТРОЙ», уличенное в повторном нарушении природоохранного законодательства.

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