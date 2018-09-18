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В Саратове осудили сутенера – полицейского

Общество

Злоумышленники подыскивали «клиентов» и получали за оказанные услуги деньги, которые впоследствии распределяли между собой

Саратов, 18 сентября 2018, 04:52 — REGNUM  Обвинительный приговор вынесен в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов по нескольким статьям, в том числе о сутенерстве и об изнасиловании, сообщает управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.

«Вынесен приговор бывшему полицейскому и его приятелю, совершившим преступления против общественной нравственности, половой неприкосновенности и интересов государственной службы», — сообщили в СКР.

Обвинительный приговор вынесен в отношении экс-полицейского Владимира Жихарева и его подельника Богдана Стародумова, которые в 2017 году вовлекли в занятия проституцией четырех девушек в возрасте от 17 лет до 21 года.

«Злоумышленники подыскивали «клиентов», осуществляли сопровождение к ним девушек, после чего получали за оказанные услуги деньги, которые впоследствии распределяли между собой», — уточнили в Следственном комитете.

Также суд признал их виновным в изнасиловании в апреле 2017 года. Жихарев приговорен к семи с половиной годам лишения свободы колонии общего режима, Стародумов — к семи годам.

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